На Черкащине из-за обвала дымовой трубы котельной более трети жителей райцентра остались без тепла

В городе Монастырище Черкасской области в ночь с субботы на воскресение, 29 января, обвалилась дымовая труба газовой котельной КП «Теплокоммунэнерго». В результате без теплоснабжения остались около двух тысяч абонентов – ориентировочно пять тысяч человек из 13,1 тысяч жителей райцентра.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Черкасской области.

В ведомстве отметили, что произошло разрушение 60 метров верхней части трубы. Здание котельной не повреждено, погибших и травмированных нет.

На месте происшествия работают две единицы инженерной техники и 25 работников коммунального предприятия. Главной задачей работ являются очистка двух газоотводов и подключение котельной к оставшейся дымовой трубе. В то же время решается вопрос о подключении котельной к резервной дымовой трубе, которая находится в 40 метрах.

По состоянию на 11:00 в городе удалось полностью восстановить подачу тепла во все жилые помещения на минимально достаточном уровне. На ряде объектов критической инфраструктуры используются возможности аварийных теплогенерирующих станций. Также развернуты пункты обогрева.

Труба высотой 80 метров была построена в 1980 году.