В Николаеве «маршрутка» после столкновения с «Toyota» перевернулась на бок: есть пострадавшие

В воскресение вечером, 29 января, в Николаеве в районе пересечения улиц Пограничная (Чигрина) и Гражданской произошло ДТП с участием маршрутного такси №29 и автомобиля «Toyota Camry».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы.

По их словам, «маршрутка» двигалась по улице Пограничная со стороны Садовой в направлении Московской. В районе пересечения с улицей Гражданской в заднюю левую сторону «маршрутки» врезался автомобиль «Toyota», который выезжал с улицы Гражданской на Пограничную – последняя является главной. От удара маршрутное такси перевернулось на бок.

В результате ДТП пострадали три человека. Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в управлении патрульной полиции города Николаева. Так, мужчина получил резанные раны лица. Девушка, находящаяся на 7 месяце беременности, потеряла сознание. Их обоих госпитализировали каретами скорой медицинской помощи в БСМП. Еще одна женщина получила травму головы, однако от госпитализации отказалась.

На данный момент на месте происшествия находятся сотрудники патрульной полиции, которые дожидаются приезда следователя. Последний выдаст направление водителям на прохождение освидетельствования на наличие алкоголя в крови. У очевидцев есть подозрение, что водитель «Toyota» находится в состоянии алкогольного опьянения. После ДТП он принялся уверять, что ехал на «зеленый», хотя светофор на данном перекрестке отсутствует.

Напомним, в октябре 2015 года в Николаеве на проспекте Октябрськом (съезд с Широкобальского моста – ПН) в маршрутное такси «РУТА» врезался грузовик «Mersedes-Benz». В результате ДТП две пассажирки «маршрутки» скончались на месте происшествия, еще 22 человека получили травмы. Водитель грузовика находился в состоянии алкогольного опьянения и сбежал с места происшествия, но его удалось задержать - свою вину в ДТП мужчина признал.