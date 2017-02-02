В Николаеве разыскивают водителя, устроившего ДТП на парковке супермаркета

В Николаеве в ночь на 30 января водитель неустановленного автомобиля врезался в «Mercedes-Benz Vito» и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

Инцидент случился около 4:27 на парковке супермаркета «АТБ», расположенного по адресу проспект Центральный, 26Б. Камеры наблюдения зафиксировали момент ДТП и людей, которые находились в машине, врезавшейся в минивэн – они перед этим делали покупки в супермаркете.

"Отдел розыска и обработки материалов ДТП просит граждан, которые владеют какими-либо сведениями о данном происшествии, или узнали кого-либо из людей на видео, обращаться по телефонам (0512) 53-18-44, 0639566667 или по адресу: улица Новозаводская 1Б, кабинет 113", - отмечено в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Николаева «Opel» протаранил «Skoda», которая влетела в еще два авто.