В Минске ночью милиция задержала украинского журналиста по указке Кремля

В Минске ночью милиция задержала журналиста «Общественного ТВ Донбасса» Виталия Сизова.

Об этом сообщает журналист Алексей Мацука на своей странице в Facebook.

Сизов прибыл в Минск, чтобы сделать репортаж о заседании трехсторонней контактной группы, у него была аккредитация МИДа Беларуси.

«В 1:45 ночи по киевскому времени в номер отеля, где остановилась съемочная группа, вошли белорусские милиционеры и силой забрали Сизова в Центральное районное отделение милиции, заломив ему руки», — говорится в сообщении.

Мацука заявил, что по состоянию на 6:00 Сизова выпустили и указали, что «необходимо срочно» покинуть Беларусь.

Сам Сизов сообщил, что причиной задержания стал запрет въезда на территорию России.

«Здесь (в милиции — ред) мне рассказали, что Российская Федерация запретила мне въезд на ее территорию до 2021 года. В Беларуси и РФ союзное государство, поэтому запрет на въезд по умолчанию расспрастраняется и на Беларусь», — написал он.

Он также поблагодарил украинское консульство и посольство за оперативную реакцию и помощь.

Напомним, в США задержали журналиста российского пропагандистского телеканала – ему грозит до 10 лет тюрьмы.