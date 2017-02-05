«В салоне было тесно», - украинец путешествовал по Польше в багажнике машины

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В Польше остановили автомобиль с украинцем в багажнике – оказалось, что парень сам пересел туда, потому что в салоне было тесно.

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ»

Парень вместе с друзьями ехал из Львова в Литву.

«По информации полиции, на автомобиле путешествовало несколько молодых украинцев, а один из них решил отдохнуть в багажнике, поскольку в салоне на заднем сидении трем людям было тесно. 23-летний водитель автомобиля был оштрафован», - сообщает издание. 

Напомним, ранее сообщалось, что африканского мигранта спрятали в чемодане, чтобы переправить его в Испанию.

Вадим Богданов

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