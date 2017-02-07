На Николаевщине из-за неисправной печки произошел пожар – погиб один человек

В селе Баратовка Снигиревского района Николаевщины вечером 5 февраля произошел пожар в жилом доме.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Вечером к хозяину дома приходили гости и они вместе отдыхали и употребляли спиртное, а потом мужчина пошел спать. В доме уже начало образовываться задымление, о чем впоследствии рассказал товарищ мужчины, однако никто не отреагировал на это. Уже позже сосед вышел на улицу и увидел горящий дом. Возгорание ликвидировали на площади 90 кв.м. На месте пожара обнаружили тело погибшего 78-летнего мужчины. Предварительная причина пожара – неисправность печного отопления.

Всего за неделю, с 30 января по 6 февраля, на территории Николаевской области произошло 36 пожаров, из которых 24 – на территории жилого сектора, 3 – на открытой территории, 5 – на транспорте и 4 на объектах. Также на прошлой неделе зафиксировано 6 случаев пожаров с гибелью людей в Первомайском, Еланецком, Арбузинском и Снигиревском районах области и Ингульском районе Николаева. В трех случаях причиной становилась неосторожность при курении, еще в трех – неисправность печного отопления, короткое замыкание электропроводки и неосторожное обращение с огнем.

Напомним, ранее сообщалось, что в Первомайске во время пожара погиб мужчина, куривший в постели.