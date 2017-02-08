В Херсоне из-за нечищеных тротуаров и дорог произошла потасовка между активистами и мэром

Во вторник, 7 февраля, во время тесного общения с представителями общественности мэру Херсона Владимиру Миколаенко порвали пальто.

Об этом в Facebook написал депутат городского совета Виталий Богданов:

"Терпение херсонцев небезразлично, "после интенсивной беседы по борьбе с гололедом, мэру Херсона порвали верхнюю одежду".

Активисты во главе с Кириллом Стремоусовым предложили мэру выйти на улицу и посмотреть, что твориться на дорогах. Мэр оделся и вышел из кабинета вместе с гостями. Во время бурного обсуждения вопроса, кто же должен чистить улицы и как, между мэром и активистом Стремоусовым произошла стычка, в результате которой Владимиру Васильевичу порвали пальто.

В свою очередь мэр Херсона написал заявление в полицию о нанесении телесных повреждений и порче имущества.

Напомним, в ноябре прошлого года неизвестные лица подожгли дверь квартиры Херсонского городского главы.