На Киевщине клирик монастыря умер в сауне с проститутками

Клирик Киевской епархии Украинской православной церкви (Московский патриархат) 26-летний протоиерей Иоанн Корнута был найден мертвым в одном из заведений для отдыха в Броварах под Киевом.

Об этом сообщается в видеосюжете издания "ПравдаТут".

Смерть настигла священника в сауне с девушками легкого поведения, которые вдобавок его ограбили.

Тело отца Иоанна Корнуты нашли сотрудники сауны и сообщили о происшествии правоохранительным органам. Как выяснилось, "лица, имевшие внешность девушек легкого поведения", последовали в сауну вместе с о. Иоанном, где провели с ним время, а затем покинули заведение, оставив мертвого священника без его личных ценных вещей.

В частности, у протоиерея пропал мобильный телефон. Также с тела священника исчезла дорогая цепочка, которую зафиксировали камеры видеонаблюдения, когда отец Иоанн с проститутками входил в сауну. При обыске тела было найдено водительское удостоверение на имя Корнуты Ивана Ивановича, уроженца Закарпатской области.

Экспертиза установила, что смерть священнослужителя носила естественный характер. У протоиерея во время субботнего отдыха в сауне внезапно остановилось сердце из-за оторвавшегося тромба.

Милиция открыла уголовное производство с пометкой "естественная смерть". Хотя родственники покойного не писали заявление об ограблении священника в полицию, правоохранители ведут поиск девушек, сопровождавших о. Иоанна. Они будут допрошены на предмет обстоятельств, при которых произошла смерть священника, сообщил советник ГУ Национальной полиции в Киеве Николай Жукович.

Протоиерей Иоанн Корнута служил в Свято-Введенском мужском монастыре Киева секретарем наместника обители епископа Фастовского Дамиана (Давыдова), викария Киевской митрополии УПЦ (МП). Монастырь служит местом встреч киевского отдела "Российского Императорского Союза-Ордена" (епископ Дамиан известен как духовный наставник киевских монархистов-легитимистов, выступающих в поддержку династии Романовых).

Журналистам, обратившимся в Введенский монастырь за комментарием, заявили, что такие щепетильные вопросы рассматриваются "только через митрополию".

Напомним, ранее на Закарпатье пьяный священник сбил насмерть трех женщин. Также в Тернополе пьяные священники устроили драку в ночном клубе.