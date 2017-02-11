В Новой Зеландии на берег выбросились 400 китов – люди пытаются спасти выживших животных

Более 400 китов выбросились на берег в Новой Зеландии. Когда волонтеры приехали туда, 70% китов уже погибли.

Об этом сообщает «ВВС-Украина».

Это один из самых массовых случаев самоубийства млекопитающих, которые до сих пор регистрировали в стране. По данным департамента охраны природы Новой Зеландии, на берег бухты Голден-Бей Южного острова выбросились 416 животных. Сотрудники департамента, волонтеры и местные жители пытаются спасти тех китов, которые остались. Они отправляют их в открытое море во время прилива, но шансы, что киты выживут – небольшие.

- Глядя на количество погибших, мы должны понимать, что остальные находятся в критическом состоянии, - говорит региональный руководитель департамента охраны природы Эндрю Ламасон.

Спасение китов усложняется, так как на мели находится большое количество туш погибших животных, которые мешают живым млекопитающим плыть в открытое море. Местные жители и волонтеры образовали у берега живую цепь, чтобы не дать китам снова выброситься на берег.

Случаи массового самоубийства китообразных регистрируют регулярно. Отправить животных в море – сложная задача. Единого ответа, почему животные выбрасываются на берег, у ученых нет. Самой популярной остается теория, якобы, когда с одним или несколькими китами что-то случается, они сигнализируют о бедствии, и тогда другие приходят к ним за помощью. Если больной дельфин или кит оказался на мели, туда же попадают и его родственники.

Напомним, ранее сообщалось, что в Чили рыбаки спасли гигантского кита, выбросившегося на берег.