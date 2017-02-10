Полиция рапортует, что ликвидировала в Николаеве сеть онлайн-казино, где был вход «по пропускам»

В Николаеве сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции ликвидировали законспирированную сеть онлайн-казино.

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ» со ссылкой на спикера Департамента защиты экономики Нацполиции Наталью Калиновскую.

По ее словам, в рамках расследования уголовного производства, открытого по части 1 статьи 203-2 («Занятие игорным бизнесом») Уголовного кодекса Украины, в нежилых помещениях, в которых «в закрытом режиме предоставлялась возможность доступа к азартным играм на компьютерных симуляторах», провели 13 обысков.

- Вход в указанные помещения, в целях конспирации, предоставлялся только тщательно «проверенным клиентам» по пропускам, - отметила Калиновская.

В результате обысков изъяли 732 единицы игрового оборудования, роутеры, и другое оборудование, а также черновые записи, в которых зафиксированы доходы от игорного бизнеса. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению организаторов и владельцев незаконного бизнеса.

Ранее сообщалось о том, что в Николаеве объявили войну нелегальному игорному бизнесу. Как известно, в средине ноября в самом центре Николаева полиция накрыла подпольное казино и провела обыски еще на 30 объектах игровой сети. Позже были закрыты еще несколько казино. После этого губернатор Николаевской области Алексей Савченко призвал всех, кто занимается игорным бизнесом в Николаеве, бежать.

Как известно, в Николаеве сотрудник прокуратуры отказался от взятки в 30 тысяч долларов США от организатора игорного бизнеса. Сотрудники прокуратуры и управления по защите экономики ГУНП в Николаевской области задержали взяткодателя прямо в здании следственного отдела прокуратуры области.

Напомним, 1 февраля глава Николаевской ОГА Алексей Савченко потребовал от глав городов области и органов местного самоуправления активизировать борьбу с незаконным игровым бизнесом. Также Савченко пригрозил, что некоторые представители местной власти могут потерять свою работу при неэффективной борьбе с работой залов игровых автоматов.