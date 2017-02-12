В Киеве девушка выбросила из окна седьмого этажа ребенка и кота, после прыгнула сама

В воскресение утром в Дарницком районе города Киева на улице Срибнокильская, 12 женщина примерно 27 лет из окна седьмого этажа выбросила своего ребенка, потом кота, а после выпрыгнула сама.

Об этом сообщают «Стражи.Эспрессо».

Женщина и кот погибли на месте. Ребенка (примерно 3 лет) забрала скорая в реанимацию.

Сообщается, что ребенок при падении залетел во вход в подвальное помещение, который был закрыт. Соответственно, полицейские до прибытия скорой вынуждены были разобрать крышу и собственноручно достали ребенка, который был полностью раздет.

О мотивах женщины пока неизвестно.

По информации полиции, личность погибшей установлена. Это местная жительница, 1986 г.р. Когда правоохранители попытались попасть в ее квартиру, двери были закрыты, поэтому их пришлось взламывать. Сейчас в квартире работает следственно-оперативная группа.

Уголовное производство начато по ст. 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает обстоятельства и причины трагедии, опрашивает соседей, свидетелей и очевидцев.

Напомним, ранее на Львовщине психически больная женщина выбросила с 5-го этажа свою 9-летнюю дочь и выпрыгнула сама.