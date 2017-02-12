В Греции из-за 230-килограммовой бомбы времен Второй мировой войны эвакуируют 75 тысяч человек

С северного города Греции Салоники утром начали масштабную эвакуацию: из города вывозят людей для того, чтобы эксперты могли обезвредить почти 230-килограммовую бомбу, которая не взорвалась со времен Второй мировой войны.

Об этом со ссылкой на Associated Press сообщает ТСН.

С утра воскресенья, 12 февраля, полиция обошла все дома, в радиусе 1,9 км от бомбы, призвав горожан покинуть свои дома.

Власти надеются, что эвакуируют около 75 тысяч человек, в основном из западного пригорода Корделия. В регионе объявили состояние чрезвычайной ситуации, привлекая около 1000 полицейских и 300 волонтеров для помощи в осуществлении эвакуации. Проезд поездов заблокировали, воскресные служения в церквях отменили.

Отметим, бомбу, которая была сброшена еще во время авиарейда в 1940-х, в Греции нашли во время работ для расширения резервуарного парка для АЗС ранее в феврале.

Ожидается, что обезвреживание бомбы продлится 6 часов.