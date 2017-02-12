В Германии из-за неизвестного газа эвакуировали аэропорт

Фото: Twitter/@BR24 В воскресенье, 12 февраля, с 13:20 часов по киевскому времени любое авиасообщение с Гамбургским аэропортом в Германии остановили в связи с неизвестным газом на территории.

Об этом со ссылкой на Hamburger Morgenpost сообщает «Тиждень».

«Большая операция в аэропорту Гамбурга! Несколько человек пожаловались в воскресенье во второй половине дня на раздражение дыхательных путей, аэропорт пришлось эвакуировать. Полеты приостановлены. Предполагают, что есть 50 пострадавших», - говорится в сообщении.

Тревогу подняли несколько человек, которые позвонили в полицию и сообщили о странном запахе, который усложнял дыхания и раздражал глаза. Газ, очевидно, шел из системы кондиционирования.

Оперативно отреагировала скорая помощь, направив в аэропорту несколько карет. Сначала было решено эвакуировать только часть аэропорта, однако затем распространили эвакуацию пассажиров и работников на весь комплекс.