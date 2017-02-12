В Киеве горит Бессарабский рынок

В воскресение, 12 февраля, в Киеве на Бессарабском рынке возник пожар.

Об этом сообщает сообщество «Киев оперативный» в Twitter.

Отмечается, что горит подвальное помещение. Из помещения ресторана, который находится в здании, были эвакуированы посетители. Кроме того, эвакуирован весь подъезд здания.

Согласно информации ресурса, спасатели говорят, что причиной возгорания стала щитовая рынка.

В то же время, по информации УНН, пожарные больше часа не могут приступить к тушению трансформатора из-за большого напряжения.

По словам спикера киевского управления ГосЧС Александра Макушенко, как только «Киевэнерго» отключит напряжение пожар ликвидируют.

- В 15:41 к нам поступил вызов, что в подвальном помещении горит трансформатор. Наши не приступают к тушению пожара, так как там большое напряжение. Ждут «Киевэнерго», - сказал Макушенко.

По данным Макушенко огонь пока не перекинулся на другие помещения. На месте работают 7 единиц техники и 30 спасателей.

Напомним, ранее на одесском «Привозе» сгорели 10 торговых павильонов.