Трагическая случайность: в Киеве пенсионера убило столбом, поваленным снегоуборчной техникой

В воскресение, 12 февраля, в Киеве в районе перекрестка улиц Ахматовой и Драгоманова в результате падения электроопоры погиб пожилой мужчина.

Об этом сообщают «Стражи.Эспрессо».

Сообщается, что смерть пенсионера наступила по трагической случайности: во время уборки снега водитель грузовика «МАЗ», двигаясь задним ходом, не заметил электроопору и врезался в нее.

От удара столб упал на пешехода, который проходил мимо. В результате мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

На месте работала следственно-оперативная группа и полиция, выясняются все обстоятельства гибели человека.