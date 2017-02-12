Трагическая случайность: в Киеве пенсионера убило столбом, поваленным снегоуборчной техникой

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 3186 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(1911)   

В воскресение, 12 февраля, в Киеве в районе перекрестка улиц Ахматовой и Драгоманова в результате падения электроопоры погиб пожилой мужчина.

Об этом сообщают «Стражи.Эспрессо».

Сообщается, что смерть пенсионера наступила по трагической случайности: во время уборки снега водитель грузовика «МАЗ», двигаясь задним ходом, не заметил электроопору и врезался в нее.

От удара столб упал на пешехода, который проходил мимо. В результате мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

На месте работала следственно-оперативная группа и полиция, выясняются все обстоятельства гибели человека.

Анатолий Чубаченко

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпроисшествия