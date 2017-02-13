Инцидент на Чонгаре исчерпан, у формирования «Аскер» изъяли огромный арсенал оружия

Произошедший на Чонгаре инцидент между бойцами Вооруженных сил Украины и вооруженными представителями крымскотатарской организации «Аскер» исчерпан. Эта организация уже в ближайшее время получит номер воинской части.

Такое заявление сделал координатор акции «Гражданская блокада Крыма» Ленур Ислямов.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ 12 февраля разоружили представителей организации "Аскер", которые разбили свой лагерь возле административной границы с АР Крым.

- Инцидент уже исчерпан... Крымские татары, которые здесь находятся, формируют батальон, он пока вне закона, но буквально в эти дни будет пресс-конференция, на которой Полторак вместе с Рефатом Чубаровым (министр обороны Украины и глава Меджлиса крымскотатарского народа - ПН) объявят о том, что мы в ближайшие дни будем иметь номер воинской части, сегодняшний инцидент послужил катализатором, - рассказал Ислямов.

При этом появление бойцов ВСУ Ислямов назвал "проявлением корпоративных интересов акционеров крупных частей Украины, которые хотят торговать с Крымом".

- Здесь ротационная территория. Это не первый случай, который здесь происходит. Здесь пьяный десантник приходил с ПМ с глушителем кого-то защищать, почему-то ему показалось, что мы на кого-то нападаем, хотя мы здесь на своей территории. Такое тоже было. Теперь больше нет этого парня в ВСУ, который в пьяном виде ходил здесь по улице с пистолетом, - рассказал он.

Относительно оружия, которое было изъято, координатор «Гражданской блокады Крыма» сначала сказал, что это были муляжи, однако потом добавил, что могло быть и «трофейное оружие».

- Есть трофейное оружие, которое могло быть у нас тоже. У нас изъяли кучу вещей, которые мы отдали на хранение Вооруженным силам Украины. Как только мы получим батальон – это буквально через несколько дней - мы все получим обратно, - заявил Ислямов.

В свою очередь, как пояснил заместитель командира 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ подполковник Владимир Мазуряк, подразделение которого разоружало формирование «Аскер», все началось с того, что на пропускной пункт пришли вооруженные граждане.

- Вчера вечером к военнослужащим батальона, который осуществляет задание в районе пропускного пункта Чонгар подошли вооруженные граждане, которые предлагали оставить место выполнения задания, так как это их территория. В результате военнослужащие спросили у этих граждан, кто они такие и откуда у них оружие. На это те отреагировали несколько неадекватно. После этого военнослужащие вызвали подкрепление, которые прибыло. Граждане были разоружены, была вызвана Национальная полиция. В результате на территории размещения этого подразделения было найдено оружие и боеприпасы. Далее следствие разберется, кто, какое задание выполняет и откуда у них оружие и боеприпасы, - пояснил подполковник.

По его словам, у «Аскера» было изъято стрелковое оружие, гранатометы, пулеметы, автоматы и боеприпасы к ним. Военные признают, что стреляли в воздух, когда им стали противостоять люди из "Аскера".

- Были выстрелы, когда до 50, может больше, граждан татарской национальности вытесняли военнослужащих ВСУ и ни на какие моральные призывы не откликались, своих действий не прекращали. Военнослужащие несколько раз стреляли вверх из автоматов Калашникова, - рассказал Мазуряк.

Отвечая на вопрос о том, кому юридически подчиняется «Аскер», Мазуряк сказал, что не знает.

- Тут в Херсонской области есть такое формирование «Аскер», которое состоит из граждан крымско-татарской национальности... пришли они сюда из Крыма, когда та территория была оккупирована. Кому они подчиняются, чьи задания выполняют и другие вопросы, с ними связанные, я не знаю, - сообщил он.

В то же время журналистка Ольга Решетилова на своей странице в "Facebook" сообщила, какое именно оружие было изъято:

«Маленький нюанс о конфликте на Чонгаре между военнослужащими 34-го батальона 57-й бригады и так называемым "ислямовским" батальоном «Аскер». У аскеровцев во время разоружения обнаружили целый арсенал: 9 АК, 2 подствольных гранатомета, 2 снайперские винтовки, 3 пулемета: 2 ПК и 1 ПКМ, 4 "Шмеля" российского производства, ящик РГД-5, 15 гранат Ф-1, 1 АГС-17, РПГ-7, 50 РПГ-18, -22 и -26, 60 "цинков" патронов, преимущественно калибра 5.45», - написала Решетилова.

При этом она добавила, что часть изъятого оружия числится "потерянным" в батальоне «Айдар». Позже журналистка опубликовала фото изъятого.

Вместе с тем, министр обороны Украины Степан Полторак сообщил у себя в Facebook, что на его встрече с Рефатом Чубаровым был поднят вопрос призыва на военную службу по контракту граждан разных национальностей, которые являются выходцами из Крыма.

«Готовы в порядке, предусмотренном законодательством Украины, рассмотреть заявления членов общественного объединения "Аскер", которые проявят добровольное желание служить в составе крымского подразделения бригады морской пехоты Военно-Морских сил ВСУ», — подчеркнул Полторак.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в декабре 2015 года, организатор блокады Крыма Ислямов заявил, что «татарский батальон» нанесет удары по аннексированному полуострову. Как известно, 20 ноября 2015 года неизвестные подорвали две опоры ЛЭП, ведущих в Крым, в Геническом и Чаплинского районах Херсонской области, из-за чего под угрозой остаться без света оказались некоторые районы Николаевской и Херсонской областей.