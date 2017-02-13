В Черновцах патрульные полицейские задержали священника, изнасиловавшего женщину

Патрульные полицейские Черновцов задержали священника, подозреваемого в изнасиловании женщины.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Черновцов.

«12 февраля, около 3 часов на службу 102 поступил вызов о том, что на ул. Героев Майдана заявитель заметил растерянную женщину. Гражданка была легко одета, и на ней были заметны телесные повреждения», — говорится в сообщении.

По информации патрульных, которые прибыли на место происшествия и пообщались с потерпевшей, во время совместного отдыха в одном из сел области, женщину изнасиловал мужчина, который является священником.

Гражданка назвала инспекторам адрес предполагаемого нахождения подозреваемого.

Блюстители порядка, прибывшие на место происшествия обнаружили мужчину, который подпадал под ориентировку.

В квартире гражданина инспекторы заметили вещи, которые, вероятно, принадлежат потерпевшей.

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