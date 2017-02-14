В Одесской области от взрыва частный дом разнесло на камни

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 3582 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(2149)   

Вечером 13 февраля в поселке Доброслав (Коминтерновское) Одесской области в результате взрыва полностью разрушился частный дом.

Об этом  на своей странице в Facebook сообщила поселковый голова Доброслава Людмила Прокопечко.

По ее данным, взрыв произошел около 21:00 из-за утечки газа.

 «Взрыв был такой силы, что от дома остались одни камни, а в соседнем доме вылетели стекла», — отметила Прокопечко.

Она добавила, что на момент взрыва людей в доме не было, но спасатели разбирали завалы и проводили обследование места происшествия.

Напомним, в Одессе произошел взрыв в доме. Два человека погибли из-за попытки экс-бойцов «Правого сектора» разобрать гранаты.

Taras Leontyan

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпроисшествия