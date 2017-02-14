В Николаеве «Lanos» после неудачного обгона «повис» на бетонном парапете

Днем во вторник, 14 февраля, на ул. 2-ой Набережной в Николаеве автомобиль Daewoo Lanos, во время неудачного обгона, выехал за пределы проезжей части и «завис» на бетонной части парапета.
Об этом сообщает издание "Новости Н".
Как пишет издание, «Daewoo Lanos» двигался по улице 2-ой Набережной, со стороны улицы Кирова, в направлении Каботажного спуска.
"В районе станции техобслуживания автомобиль выехал на встречную полосу, чтобы обогнать двигавшуюся впереди Kia Cerato. В момент обгона водитель «Kia Cerato» неожиданно включил левый поворот и начал поворачивать на СТО. Водитель «Daewoo Lanos», чтобы избежать столкновения, также резко вывернул руль влево и вылетел на бетонный парапет будущего ограждения станции техобслуживания", - пишет издание.
В результате ДТП никто не пострадал, «Ланос» получил значительные механические повреждения.