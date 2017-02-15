На Донбассе сутки прошли без потерь среди украинских военнослужащих, - штаб АТО

За минувшие сутки, 14 февраля, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе потерь среди военнослужащих нет. Всего зафиксировано 52 обстрела на всех направлениях.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении из минометов боевики обстреляли Каменку, Троицкое, Новоселовку Вторую, Невельское, Пески и Авдеевку. Из стрелкового оружия - Зайцево, Пески, Опытное и Новгородское. По Авдеевке также вели огонь БМП.

На Мариупольском направлении из 120-миллиметровых минометов обстреливали Водяное, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Павлополь, Чермалык, Лебединское, Гнутово и Широкино. По Широкино и Водяному также вели огонь БМП противника. По Новотроицкому стрелял снайпер.

На Луганском направлении из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреливали Новоалександровку и Новозвановку.

Напомним, 13 февраля пророссийские незаконные вооруженные формирования совершили 72 обстрела по позициям украинских войск, в результате чего один военнослужащий был ранен.