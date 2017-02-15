На Николаевщине столкнулся микроавтобус и легковушка – пострадали две пассажирки

В понедельник утром, 13 февраля, в Первомайске в районе перекрестка улиц Киевская и 12-го Декабря произошло ДТП с участием микроавтобуса «Mercedes-Benz Sprinter» и автомобиля «ВАЗ-2107».

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Вследствие дорожно-транспортного происшествия пострадали две пассажирки легкового авто: 17-ти и 46-ти лет. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.

«Следственным отделением Первомайского отдела полиции ГУ Национальной полиции в Николаевской области начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.286 УК Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»), санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового», – сообщили в полиции.

Также в ведомстве отметили, что устанавливаются обстоятельства совершения дорожно-транспортного происшествия, назначено проведение экспертиз.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине произошло ДТП с участием легковушки, грузовика и автобуса – один человек погиб.