В Николаеве нашли исчезнувшего лицеиста – парень сбежал из-за угроз сверстника

В Николаеве нашелся 15-летний подросток, сбежавший 13 февраля из общежития Казанковского профессионального аграрного лицея.

Об этом сообщает ГУНП в Николаевской области.

По словам парня, он сбежал из-за угроз своего сверстника и боязни физической расправы.

Добравшись до Николаева рано утром, ученик лицея путешествовал по улицам города в поисках развлечений, тщательно скрываясь под капюшоном, чтобы не быть узнанным.

К вечеру парню стало стыдно за поступок, и он решил вернуться домой. Не имея денег на проезд, он начал подходить к прохожим и просить сообщить в полицию о его местонахождении. На такую ​​просьбу откликнулись двое мужчин, которые и передали правоохранителям подростка.

Полицейские провели профилактическую беседу с несовершеннолетним о недопустимости такого поведения. А относительно его родителей составили административный протокол в порядке ст. 184 КУоАП («Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей»).

Напомним, в Николаеве ночью на улице нашли двух маленьких детей.