В Вознесенске во время пожара погиб мужчина – его личность устанавливается

В городе Вознесенске на Николаевщине утром 14 февраля во время пожара летней кухни на улице Заречная погиб неизвестный мужчина.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Сообщение о пожаре в службу спасения поступило в 6:44 – соседи заметили, что из здания идет густой дым.

«По прибытию спасатели установили, что огонь охватил всю летнюю кухню. При проведении разведки в очаге пожара обнаружили тело гражданина, личность которого устанавливается. В 7:05 пожар удалось локализовать и в 8:50 полностью ликвидировать на площади 20 кв.м. Причина пожара устанавливается», - рассказали в ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что на пожаре в Арбузинском районе обнаружили тело мужчины.