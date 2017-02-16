В Николаеве на территории театра загорелся автобус «ЛАЗ»

В Николаеве днем 15 февраля загорелся автобус «ЛАЗ- 699Р», который был припаркован на территории Николаевского русского драматического театра на улице Никольской.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

«Силами работников театра с помощью огнетушителя горение локализовали до прибытия оперативно-спасательных подразделений. Спасатели полностью ликвидировали пожар на площади 5 кв.м. При выяснении обстоятельств стало известно, что водитель проводил ремонтные работы другого транспортного средства с использованием открытого огня.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Николаева во дворе дома сгорел внедорожник «Mercedes».