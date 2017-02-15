В Одессе задержали лидера «этнической» ОПГ, который находился в розыске

В Одессе правоохранители задержали лидера организованной преступной группы с этническими связями, который до этого находился в розыске.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщает жительница Одессы Радмэлла Алиева.

"Сегодня вечером сотрудники Одесского областного управления внутренней безопасности Национальной полиции совместно с сотрудниками СБУ задержали лидера этнической ОПГ, который находился в розыске", - написала Алиева.

По ее словам, задержание проходило на улице Дмитрия Донского с привлечением бойцов спецподразделений Нацполиции и СБУ.

"Известно, что данный персонаж скрывался от следствия и пытался сбежать", - подытожила Алиева, опубликовав фото самого задержания.



