Экспертиза не подтвердила версию о поджоге львовской свалки, – ГПУ

Экспертиза не подтвердила версию о поджоге на Грибовичской свалке, где в результате пожара погибли три человека.

Об этом в среду, 15 февраля, в ходе брифинга заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНИАН.

- Харьковский научно-исследовательский институт окончательно сделал экспертизу, что на львовской свалке не было поджога, а было самовозгорание из-за использования неэффективных технологий, - сказал Луценко.

По его словам, только это заключение дойдет до Львова, местной прокуратуре будет поставлена задача расследовать наличие преступной халатности в действиях должностных лиц Львовского горисполкома.

Как известно, 30 мая на Грибовической свалке под Львовом произошел обвал мусора с высоты около 90 метров. Тогда под завалами оказались четверо людей, один из которых являлся работником коммунального предприятия. На следующий день, 31 мая, в ходе спасательно-поисковых работ были обнаружены тела троих спасателей.

Напомним, что после происшествия на полигоне ТБО под Львовом городской глава Киева Виталий Кличко заявил о предоставлении временной помощи в решении проблемы с мусором во Львове. А на Киевщине недовольные местные жители заблокировали грузовики с мусором со Львова. Позже, в начале августа в Киеве прекратили принимать львовский мусор.

В сентябре ситуация с приемом львовского мусора повторилась и в Николаеве.