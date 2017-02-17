Житель Николаевщины во время пожара получил тяжелые ожоги рук и ног

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На Николаевщине, в селе Петропавловка Доманевского района 15 февраля во время пожара серьезно пострадал 47-летний мужчина.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Пожар произошел в жилом доме по улице Титова. Пострадавший мужчина получил ожоги рук и ног III степени. До прибытия спасателей его доставили в хирургическое отделение Доманевской центральной районной больницы в тяжелом состоянии. Возгорание ликвидировали на площади 6 кв.м. Огонь уничтожил два матраса и окно. Причина пожара устанавливается. 

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине во время пожара женщину и двух детей пришлось эвакуировать через окно.

Вадим Богданов

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