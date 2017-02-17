В Гане гробовщики во время похорон забрали труп в качестве залога

В Гане, сотрудники похоронного бюро забрали тело мужчины во время погребения в качестве залога из-за того, что семья покойного вовремя не оплатила их услуги.

Об этом сообщает «The Daily Mail».

На видео запечетлено, как, несмотря на протесты многочисленных присутствующих, двое работников похоронного бюро вытащили тело из гроба и унесли его с собой. Предположительно инцидент произошел в столице страны Аккре.

Уточняется, что родственники задолжали гробовщикам 150 ганских седи - около 34 долларов США.

Напомним, в Риме прошли помпезные похороны 65-летнего Витторио Кассамоники – босса одного из кланов мафии, контролирующих торговлю наркотиками в столице Италии.