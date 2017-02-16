В Николаеве депутат облсовета Чмырь попался на пьяной езде

Сергей Чмырь В четверг, 16 февраля, патрульные остановили автомобиль, за рулем которого находился с явными признаками алкогольного опьянения депутат Николаевского областного совета от партии «Батьківщина» Сергей Чмырь.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы происшествия.

Автомобиль Чмыря был остановлен патрульными по улице Херсонское шоссе в районе пересечения с улицей Новозаводской. По имеющейся информации, депутат с признаками алкогольного опьянения категорически отказывался проходит тест на определение алкоголя в крови. Кроме того, Чмырь пытался оказывать давление на сотрудников патрульной полиции.

Прибившие на место происшествия корреспонденты «Преступности.НЕТ» застали внедорожник «Toyota Land Cruiser» с госномером ВЕ2121ВМ, который принадлежит возглавляемому Чмырем госпредприятию «Агрономия». Самого Чмыря к приезду журналистов увезли на другом автомобиле. За рулем его рабочего внедорожника уехал неизвестный мужчина.

Патрульные отказались комментировать ситуацию журналисту, сообщив лишь, что составили на водителя админматериалы.

Напомним, в 2013 году сообщлось, что Сергей Чмырь откупился от уголовной ответственности за ДТП с пострадавшими.