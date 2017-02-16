В Николаеве ромы ворвались в квартиру старушки – отпугнуть их удалось соседу

В Николаеве в четверг, 16 февраля, посреди дня группа ромов ворвалась в квартиру старушки.

Об этом сообщил житель Николаева Евгений Цымбалюк на своей странице в социальной сети «Facebook».

«Только что заламывается в подъезд толпа цыган. Трое взрослых и трое детей. Естественно, железная дверь с кодовым замком на подъезде открыта: кто-то где-то кормит зверей, заботится. Цыгане обзванивают/обстукивают двери на лестничной клетке, я смотрю в глазок, но не открываю. Открывает соседка, почти глухая, почти слепая 70-летняя старушка на сердечных каплях. Пользуясь замешательством, к ней внаглую заходит одна и сразу падает, будто приступ эпилепсии. Тут подтягивается оставшийся табор, мол, помочь! помочь! воды! В итоге весь табор всасывается в квартиру и дверь закрывается. Слышно отдаленно гул разговора, голоса старушки - не слышно», - описал ситуацию Евгений.

В итоге сосед вышел из квартиры и пошел на помощь старушке.

«Готовлюсь отбивать цыганские проклятия, толкаю дверь соседки и кричу что-то совсем глупое: «Бабушка Оля, у вас что-то пропало?! Полицию вызывать?». Табор причитает в ответ: «Мы только за хлебом! Нет! Ты сам спроси!». Вываливают обратно в подъезд, я им свое, про полицию, про пропало. Делаю вид, что снимаю их на смарт, хотя экран ни фига не слушается, когда руки в перчатках. А я туплю и про свое, что снимаю, и что полиция... Бабушка Оля в прострации, рассказывает, как они сходу шарились у нее холодильнике, как по комнатам разбрелись, и все говорят, говорят, говорят», - написал николаевец.

Напомним, как ранее сообщалось, в Киеве табор ромов сдал в полицию «оборотня в погонах», который их «крышевал».