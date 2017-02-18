Николаевский водитель возмутился «маршрутчиком», который пошел на опасный обгон

В Николаеве 17 февраля водитель маршрутного такси №20 на улице Озерной (Красных Маевщиков) нарушил правила дорожного движения во время обгона.

Об этом идет речь в письме, пришедшем на почту редакции «Преступности.НЕТ».

«Еще один нарушитель ПДД. Пересечение двойной сплошной, создание аварийной ситуации. На видео номер ВЕ7788АА», - сообщает автор письма.

На предоставленном им видео показано, как водитель маршрутного такси пошел на обгон троллейбуса и при этом выехал на встречную полосу. При этом «маршрутчик» едва не врезался в легковой автомобиль, водитель которого вовремя сумел уйти от столкновения. Отметим, что улице Озерной нет дорожной разметки, однако, судя по видео, водитель «маршрутки» все же выехал на встречную полосу.

Напомним, ранее в Николаеве «маршрутчик» проехал на красный свет и едва не зацепил пешехода.