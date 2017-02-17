В Николаеве сожгли внедорожник владельца гостиницы «Николаев»

В Николаеве сожгли внедорожник владельца крупнейшей гостиницы город - гостиницы "Николаев".

Об этом сообщает издание "Новости Н".

Как пишет издание, происшествие произошло вечером в пятницу, 17 февраля, на автомобильной стоянке возле самой гостиницы «Николаев».

"Автомобиль Subaru Forester был припаркован на охраняемой автомобильной стоянке. Пожар одновременно заметили охранник стоянки и девушка, только-что припарковавшая свою машину. Они немедленно вызвали пожарных. Буквально через несколько минут на место происшествия прибыли два пожарных расчета, которые быстро потушили пылавший автомобиль. Однако, к этому времени вся его передняя часть полностью выгорела. Автомобиль не подлежит восстановлению", - пишет издание.

По словам очевидцев, злоумышленник заранее поджог пролитую «бензиновую дорожку» примерно в 10 метрах от машины.

"Пламя пробежало по асфальту и тут же перекинулось на автомобиль, очевидно обильно политый до этого бензином. Как поджигатель попал на стоянку пока не ясно — территория со всех сторон хорошо ограждена, освещена и охраняется. Тем не менее, злоумышленнику удалось беспрепятственно скрыться", - говорится в сообщении.

По информации издания, сожженный «Subaru Forester» принадлежал николаевскому предпринимателю Игорю Скворцову - владельцу гостиницы "Николаев".