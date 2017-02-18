«Криминалитет поднимает голову, а полиция бездействует», - николаевская предприниматель о сожженных машине и офисе

Ирина Скворцова. Фото: Facebook Сожженный офис, автомобиль и разбитые окна в доме семьи николаевских предпринимателей Скворцовых – это давление с целью заставить платить бандитам.

Об этом на своей странице в социальной сети «Facebook» заявила владелец гостиницы «Николаев» Ирина Скворцова.

Напомним, как уже сообщалось, вечером 17 февраля неизвестные подожгли внедорожник, припаркованный на платной стоянке возле гостиницы «Николаев» на улице Садовой, принадлежащий семье Скворцовых. В результате перед машины полностью выгорел, и автомобиль не подлежит восстановлению.

До этого, в конце декабря 2016 года неизвестные бросили зажигательные смеси в офис на первом этаже гостиницы «Николаев», в результате чего обгорели входные двери и коридор помещения.

«Несколько месяцев на мою семью оказывают давление, путем нанесения ущерба личному имуществу и угроз. Не гнушаются и нанесением ущерба бизнесу. Разбитые окна и сожженный офис, это было в начале. Сегодня (сейчас) сожгли мою машину. Цель угроз одна - платить дань бандитам. Криминалитет поднимает голову, а полиция бездействует. Думаю, что ни я одна столкнулась в нашем городе с такой проблемой. Бизнесмены, люди, которые зарабатывают и дают работу другим, оказались беззащитны. Складывается впечатление, что никому до нас и дела нет, и ничего что есть органы, которые по долгу службы должны охранять и защищать. Открыто уголовное дело, ведётся следствие. И на этом всё», - написала Ирина Скворцова.

Ее сын, Никита Скворцов, также добавил, что его семья занимается гостиничным бизнесом уже около 20 лет, и такое происходит впервые. При этом он отметил, все началось с телефонных звонков его отцу.

«Перед фирмой нет долгов и «обещаний» ни перед кем и не было никогда. Все началось около 3 месяцев назад со звонков на личный номер моего отца, потом разбитые окна, опять звонки. Через месяц сожгли офис, бросив несколько коктейлей Молотова. Органы бездействуют», - написал он на своей странице в «Facebook».

В комментарии «Преступности.НЕТ» он уточнил, что полиция не посвящает их семью в подробности расследования, им говорят только, что у правоохранителей «есть догадки».

По его словам, их семья не понимает, кто и что от них хочет. Изначально, когда поступали звонки Игорю Скворцову, то в них звучали, как говорит его сын, косвенные угрозы и намеки на вымогательство денег.

«Всего звонили около 4 раз. В последний месяц звонки прекратились. Были озвучены очень невнятные формулировки что-то про зону, помощь лагерям каким-то, мол «ты бесхозный», под кем ходишь, нельзя просто так зарабатывать и не делиться. Фразы такого плана, я такую чушь только в кино слышал, там такой бред», - рассказал Никита Скворцов.

Напомним, что 30 января утром, около 8 утра, николаевский предприниматель, владелец фирмы «Сорочинские колбасы», во дворе своего частного дома, расположенного на улице Чкалова, обнаружил похоронный венок с привязанной к нему гранатой. После этого, 1 февраля, в Николаеве неизвестный на территории Бюро судмедэкспертизы Николаевской области обстрелял николаевского бизнесмена из сферы похоронного бизнеса Дмитрия Макса.