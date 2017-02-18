В Николаеве из-за аварии на водопроводе по Космонатов не ходят трамваи, несколько улиц остались без воды

Фото из архива В Николаеве утром 18 февраля произошла авария на водопроводе в районе пересечения улицы Космонавтов и Херсонского шоссе.

В результате аварии без воды остались несколько улиц от Херсонского шоссе до Винграновского (Энгельса), в том числе несколько Продольных улиц. Кроме того, из-за работ по ликвидации аварии пришлось временно ограничить движение трамваев №6 и 10, которые курсировали по Космонавтов.

В «Николаевводоканале» пояснили, что авария довольно серьезная и пока что нельзя точно сказать, когда ликвидируют ее последствия.