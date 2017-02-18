На полуразрушенной автодороге Н-11 водитель грузовика умудрился заснуть и съехать в кювет

В Новобугском районе Николаевской области, на автодороге Н-11 «Николаев-Днепр» водитель грузовика уснул и съехал в кювет.

Об этом на своей странице в социальной сети «Facebook» сообщил глава Новобугской районной государственной администрации Сергей Иванов.

Происшествие случилось неподалеку от Нового Буга: по словам главы администрации, водитель седельного тягача уснул за рулем.

«Просим прощения за временные трудности в движении транспорта на участке Н-11 у Нового Буга. Продолжаются работы по вытаскиванию грузового автомобиля, который съехал на обочину. Задействован транспорт Новобугского райавтодора и автокран соседней Баштанки, - написал Иванов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что по «убитой» дороге «Николаев-Днепр» автомобили едут со скоростью 5 км/час.