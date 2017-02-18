В Сумской области во время пожара на территории воинского лагеря погибли двое солдат

В субботу, 18 февраля, в Сумской области в результате пожара погибли двое военных 16-го батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады, который базируется в Глухове.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

«Двое военнослужащих погибли, еще один получил травмы в результате пожара, произошедшего 18 февраля в 12:44 в расположении 16-го отдельного мотопехотного батальона на Сумщине. В настоящее время пожар локализован, пострадавший военнослужащий доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана квалифицированная помощь», - сказано в сообщении.

Начато служебное расследование. Причины и обстоятельства трагедии выясняет комиссия от спасателей и оперативного командования «Север». По данным «5 канала», военные погибли в палатке.

В конце прошлого года 16-й батальон оказался в центре скандала. Оказалось, что казарма в Глухове недостроена и военных, прибывших из зоны АТО, разместили в палаточном лагере.

Напомним, что 25 июля 2016 года на Широколановском полигоне в Николаевской области во время стрельб разорвался 120-мм миномет. Из-за взрыва погиб один военнослужащий и еще 10 получили ранения.