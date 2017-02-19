Во Львове глыба льда, упавшая с крыши храма, убила женщину

Во Львове с крыши Преображенской церкви упала ледяная глыба, убив насмерть женщину.

Об этом сообщается на странице Varta1 в Facebook.

Трагедия произошла на ул. Краковской, 21 сегодня приблизительно в 11:10.

От полученных травм женщина скончалась на месте.

Как сообщает "Твоє місто", погибшая - женщина старшего возраста. Информацию о происшествии изданию подтвердила спикер ГУ Нацполиции во Львовской обл. Светлана Добровольская. Личность погибшей устанавливается, на месте работает следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее в Полтаве ледяная глыба, упавшая с крыши многоэтажки, убила 22-летнюю девушку.