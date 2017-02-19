В Киеве возле АП сторонники «блокады» пытаются установить палатки - возникают столкновения с полицией. Онлайн

В центре Киева на пересечении улиц Банковая и Институтская проходит стихийный митинг, участники которого пытаются установить палатки.

Об этом сообщает «Громадське.ТБ»

Представители ОУН, ряда националистических движений, а также участники блокады железнодорожного сообщения с неподконтрольными территориями озвучили ряд требований к власти, в частности, о принятии закона о блокаде торговли с оккупированными территориями.

После этого протестующие заявили о намерении остаться на этой улице до выполнения всех требований и пообещали установить палаточный городок.

Всего участников акции около 300 человек. Многие из них держат флаги различных движений, во многих прикрыты лица. В район проведения акции завезли звукоусиливающую аппаратуру, из громкоговорителей раздаются патриотические песни.

Напомним, организаторы блокады Донбасса в воскресенье провели митинг на Майдане Независимости. Около 1000 человек заслушали выступления нардепов Семена Семенченко, Егора Соболева, Владимира Парасюка и главы "Добровольческого движения ОУН" Николая Коханивского. Затем участники митинга выдвинулись к Администрации президента. При этом они ненадолго остановились у здания "Киевэнерго" на площади Ивана Франко, чтобы побросать петарды в нацгвардейцев.

Ранее участники блокады перекрыли три железнодорожные ветки на Донбассе, что привело к остановке поставок антрацитового угля, на котором работает половина украинских ТЭС. В связи с этим в Украине объявлено чрезвычайное положение в энергосистеме.