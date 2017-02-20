Во время столкновений в Киеве пострадало трое полицейских, девушке сломали пальцы

Национальная полиция начала расследовать травмирование правоохранителей в ходе столкновений с участниками акций протеста в центре Киева 19 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

По данным, кроме полицейского, который пострадал в результате столкновений, сотрудница патрульной полиции получила перелом пальцев руки. В то же время глава Нацполиции Сергей Князев сообщает о трех пострадавших правоохранителей.

"Девушке-полицейской сломали пальцы. Другому - руку. У третьего - закрытая черепно-мозговая травма и сломан нос", – сообщил он в Твиттере.

Как известно, днем 19 февраля после акции у Стеллы Независимости в центре Киева - "вече" в поддержку блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса, участники мероприятия направились к Администрации президента.

Там участники акции установили палатку и заявили, что планируют остаться там на ночь и обустроить "редут". Вечером к правительственному кварталу были стянуты дополнительные силы полиции, участников протестной акции оттеснили от подходов к Банковой и не пропускали обратно.

Участники "блокадного вече", в т.ч. нардепы Семен Семенченко и Егор Соболев, пытались прорваться к АП с элементами палатки для ее дальнейшей установки у администрации и проведения там акции.

Впоследствии они отправились на Майдан, где кордон полиции не пропускал участников "блокадного вече" с Европейской площади на Крещатик.

Там также возникли столкновения, в результате которых были задержаны несколько человек в камуфляже и руководитель ОУН Коханивский, пострадали около 10 человек.

Всех задержанных уже выпустили из Деснянского райотдела.