На Киевщине 12-летний школьник выпрыгнул с 7-го этажа из-за запрета играть в компьютерные игры

В Борисполе Киевской области 12-летний школьник выпрыгнул из окна 7-го этажа из-за конфликтов с родителями, которые запрещали ему играть в компьютерные игры.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Киевской области.

В настоящее время пострадавший подросток находится в реанимации в тяжелом состоянии с многочисленными травмами.

Сообщение о том, что в Борисполе на ул. Рабочей с 7-го этажа многоэтажного дома выпал ребенок, поступило в полицию от врача скорой медицинской помощи 19 февраля в 19:30.

Правоохранители выяснили, что мальчик постоянно играл в компьютерные игры, плохо учился в школе и из-за этого между ним и родителями возникали ссоры.

"Накануне трагедии мать забрала у сына ноутбук, а он в свою очередь пригрозил, что выбросится из окна, если ему будут запрещать играть", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что по данному факту открыто уголовное производство по ст. 15 (покушение на преступление) и по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной отметкой "самоубийство".

Напомним, ранее в Киеве полиция спасла подростка от самоубийства, до которого ее довели в «группах смерти» в соцсетях.