В Киеве неизвестный взорвал гранату в мусоропроводе жилой многоэтажки

В Соломенском районе Киева неизвестный взорвал гранату, бросив ее в мусоропровод жилого дома, в результате чего обрушилась труба мусоропровода на одном из этажей.

Об этом сообщил депутат Киевского городского совета Андрей Андреев на своей странице в Facebook.

По данным Андреева, взрыв произошел в одном из жилых домов по ул. Братьев Зеровых (Соломенский район), 1/3. Согласно фотографиям, опубликованным депутатом, повреждена труба мусоропровода и также окна дома. Депутат отметил, что в доме недавно были установлены новые окна.

"Обратите внимание на новоустановленные металопластиковые окна. Мы ещё даже не успели откосы доделать..." - написал Андреев.

По данным СБУ, преступникам помогали работники региональных сервисных центров МВД Украины, которые организовывали доступ к базам данных национальной автомобильной информационной системы.

"Группировка придерживалась жестких правил конспирации, большинство ее участников не знали сообщников и общались дистанционно, используя условные фразы", - отметили в спецслужбе.

Напомним, 20 февраля в центре Киева полиция задержала мужчину с гранатой.