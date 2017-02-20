В Москве задержали рабочих, отказавшихся строить метро без зарплаты

Российские силовики задержали в Москве строителей метро, устроивших забастовку из-за невыплаты зарплаты.

Об этом со ссылкой на представителя межрегионального профсоюза Рабочая ассоциация Александра Зимбовского передает Новая газета.

По его словам, около сотни строителей Калининско-Солнцевской линии метро объявили о приостановке работы, после чего "к ним подошел представитель службы безопасности компании-застройщика Ингеоком и начал махать рукой и говорить, что денег нет".

"После этого подъехали два полицейских автобуса. Правоохранители заявили рабочим, что они незаконно находятся на площадке. Мы стали объяснять полицейским, что люди на территорию стройки не проникали, они здесь работают", - рассказал Зимбовский, добавив, что после этого начались задержания.

Он также отметил, что выплату ежемесячной части зарплаты компания задержала на один месяц, в то время как ту часть зарплаты, которая выплачивается раз в три месяца рабочие не получали уже с октября 2016 года.

Напомним, ранее было обнародовано видео, как в Москве протестующих разгоняли экскаватором.