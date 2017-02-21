В Стокгольме ночью произошли массовые беспорядки с нападением на полицейских и поджогом машин

В шведской столице Стокгольме демонстранты устроили массовые беспорядки после задержания вечером 20 февраля подозреваемого в краже ювелирных изделий.

Об этом сообщает стокгольмская полиция, передает местное издание «Fria Tider»

Волнения начались в районе Rinkeby около 22:20, когда неизвестные стали поджигать автомобили и бить витрины магазинов. В ходе потасовки один из протестующих нанес полицейскому удар камнем. Стражи порядка были вынуждены открыть стрельбу в воздух, никто из из пикетчиков ранен не был.

По состоянию на утро волнений нет, правоохранители квалифицировали инцидент как насилие в отношении должностных лиц и организация беспорядков, о пострадавших не сообщили.

Представитель стражей порядка рассказал, что участников акции протеста было не менее тридцати человек. По его словам, избит также сотрудник местного магазина, который пытался позвонить в полицию. Кроме того в больнице находится еще один пострадавший.

Пользователи соцсетей сообщили, что в данном районе проживают преимущественно иммигранты из мусульманских стран.

Massive riots happening now in Sweden. Stockholm in flames. #Swedenincident is real. pic.twitter.com/iW9gDRH8nR — Texas Lone Star (@SouthLoneStar) 21 февраля 2017 г.

Накануне президент США Дональд Трамп, выступая на демонстрации во Флориде и при этом вспомнил о теракте в Швеции, которого в действительности не было. Так, после объявления о намерениях Белого дома возобновить усилия по ограничению иммиграции, Трамп привел примеры терактов в европейских странах, чтобы проиллюстрировать потенциальную опасность приема мигрантов.

"Вы видели что случилось в Германии, вы видели, что случилось минувшей ночью в Швеции. В Швеции! Вы можете в это поверить? Они приняли большое количество [мигрантов]. И теперь у них проблемы, о которых они даже не представляли. Вы видели, что произошло в Брюсселе. А взгляните на Ниццу, взгляните на Париж", - заявил американский лидер.

Заявление Трампа вызвало бурную реакцию в Швеции.