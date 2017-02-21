В Николаеве из-за следственного эксперимента полиция перекрывала Центральный проспект

Во вторник, 21 февраля, в Николаеве на участке проспекта Центрального между улицами 3-я Слободская и Садовая (направление в центр города) некоторое время был перекрыт проезд для автотранспорта.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы.

По их словам, движущийся в центр города транспорт направляли по параллельным проспекту улицам. В частности, маршрутные такси объезжали по улице Большой Морской, а на Садовой вновь выезжали на проспект. Движение транспорта в данном районе было весьма затруднено.

Как сообщили «Преступности.НЕТ» в управлении патрульной полиции Николаева, данный участок перекрыт по просьбе следователей, который проводят следственный эксперимент – воспроизводят ДТП.

Стоит отметить, что воспроизведение ДТП проводят в то же время суток, когда и произошло происшествие.

Напомним, ранее в Николаеве воспроизвели события ужасного ДТП, в котором погибли четверо работников, наносивших разметку.