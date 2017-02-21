В Испании полицейские устроили погоню со стрельбой за грузовиком с ядовитым газом

В Барселоне недалеко от центра города полиция открыла огонь по грузовику с канистрами бытового газа бутана, который был угнан неизвестным.

Об этом сообщает издание The Telegraph.

Грузовик на высокой скорости ехал к центру Барселоны. По словам очевидцев, водитель не уступал дорогу и не реагировал на сигналы других машин. Несколько канистр с газом упали на проезжую часть, в результате чего были повреждены несколько машин. Во время погони была ранена женщина.

Чтобы остановить водителя, полиция несколько раз сделала предупредительные выстрелы в воздух, после чего открыла огонь по кабине грузовика.

Водитель имел при себе удостоверение личности на имя гражданина Швеции. Преступник не получил серьезных травм, но был доставлен в больницу в качестве меры предосторожности.

Газета «La Vanguardia» со ссылкой на неподтвержденные источники в полиции, сообщает, что подозреваемый, возможно, был под воздействием наркотиков.

Министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Зоидо написал в своем Twitter, что инцидент не квалифицирован как теракт.

Напомним, 19 декабря в центре Берлина грузовик въехал в толпу на рождественской ярмарке. В результате наезда погибло 12 человек, еще 48 пострадали.