В Киеве тысячи националистов вышли на акцию – полиция усилила охрану Верховной Рады

В среду, 22 февраля, около 7 тысяч сторонников правых партий "Свобода", "Правый сектор", "Национальный корпус" ("Азов") начали "Марш национального достоинства" в центре Киева.

Об этом сообщает «Левый берег».

На акцию собралось около 7 тысяч человек, они заполнили всю аллею Небесной сотни от верхнего выхода со станции метро "Крещатик" до Майдана Независимости. Шествие началось около 10:25.

Марш посвящен третьей годовщине Революции Достоинства. Националисты вышли протестовать против того, что "убийцы на свободе, люстрацию саботируют, коррупция процветает, тарифы и цены растут, а олигархи и дальше жируют".

Их требования включают отказ от антигосударственной политики по "схеме Азарова-Януковича" и от капитулянтской политики в отношении войны на Донбассе и оккупации Крыма. Правые требуют также руководствоваться национальными интересами, а не указаниями заграничных кредиторов.

Как сообщает корреспондент "Украинской правды", во главе колонны видно представителей "Свободы", в частности бывшего министра экологии Игоря Швайка и экс-депутата, спонсора "Свободы" Игоря Кривецкого. На месте также находятся Вадим Троян и Зорян Шкиряк.

Стоит отметить, что улица Банковая, на которой расположена Администрация президента, перекрыта. Также охрану усилили у здания Верховной Рады.

Напомним, 19 февраля в Киеве между сторонниками «блокады» и полицией произошли столкновения.