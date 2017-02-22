В США судмедэксперты не смогли установить причину смерти Чуркина

Судмедэксперты Нью-Йорка, которые проводили вскрытие тела постпреда России при ООН Виталия Чуркина, не смогли установить причины смерти дипломата.

Об этом сообщает Associated Press.

Медицинское дело Чуркина передано в Управление главного медицинского эксперта Нью-Йорка.

Там проведут дополнительные исследования, которые, как правило, включают в себя токсикологические и другие анализы. По данным агентства, это может занять несколько недель.

Постпред России при ООН Чуркин скончался в понедельник в Нью-Йорке в возрасте 64 года. Американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что он находился в российской миссии на 67 улице, когда ему стало плохо из-за проблемы с сердцем около 9:30 по местному времени. Как позже сообщил заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков, после того, как послу стало плохо, его доставили в Пресвитерианский госпиталь Нью-Йорка, где дипломат скончался.

По данным представителя российской миссии, чьи слова приводит телеканал CBS News, Чуркин, возможно, умер от сердечного приступа. Однако официальная причина смерти пока не названа.