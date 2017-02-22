На Николаевщине под колесами фуры погиб 20-летний парень

В поселке Александровка Вознесенского района Николаевщины 20 февраля водитель грузовика «Renault Magnum» сбил насмерть 20-летнего парня.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Трагедия случилась около 21:30 возле дома №122 по улице Генерала Подзигуна. Пострадавший от полученных телесных повреждений скончался по дороге в больницу. По факту случившегося начато уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве родственники 50-летнего мужчины, погибшего в ужасном ДТП в ночь на 26 декабря 2016 года, ищут свидетелей случившейся трагедии. Инцидент произошел в период с 23:00 25 декабря до 00:50 26 декабря на проспекте Богоявленском (Октябрьском), на пешеходном переходе в районе заводоуправления ГП «Зоря»-«Машпроект». По предварительной версии, пешехода сначала сбил легковой автомобиль «Hyundai». Водитель этой машины бросил получившего травмы мужчину лежать на пешеходном переходе и сбежал. Через некоторое время пешехода переехал грузовик «КамАЗ» с прицепом.