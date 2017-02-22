В Николаеве пожарный спас пенсионерку, которая выпала из охваченного огнем балкона

В среду, 22 февраля, сотрудники Госслужбы чрезвычайных ситуаций спасли 79-летнюю женщину, которая оказалась заблокированной из-за пожара на балконе.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Сигнал о пожаре в квартире на пятом этаже дома по проспекту Центральном поступил спасателям в 11:54. Из-за ограждения сотрудники ГСЧС не смогли установить автолестницу, и было принято решение о комбинированном подъеме с помощью трехколенной и штурмовой лестниц.

По трехколесной лестнице на балкон четвертого этажа здания поднялся командир отделения Виталий Андреев. С балкона он установил к пятому этажу штурмовую лестницу.

«Женщина, находясь в шоковом состоянии, ухватилась за нее, но не удержалась, и начала падать вниз. Виталий Викторович, успел вовремя сориентироваться, схватил ее за пояс халата и затянул на балкон четвертого этажа, тем самым спас женщине жизнь», – говорится в сообщении.

Скриншот с видео

Врачи осмотрели пострадавшую и оказали ей первую медицинскую помощь. После этого спасатели совместно с медиками, вынесли женщину и передали бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавшую доставили в ожоговое отделение Николаевской городской больницы №3.

В 12:15 пожар локализован и в 12:51 ликвидировано на площади 20 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. К тушению привлекалось 4 единицы техники и 12 человек личного состава.

Напомним, житель Николаевщины во время пожара получил тяжелые ожоги рук и ног.