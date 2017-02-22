Признаки птичьего гриппа появились в Николаевском зоопарке из-за перелетных птиц

В Николаевском зоопарке причиной появления признаков птичьего гриппа стали перелетные птицы, зимующие на прудах зверинца.

Об этом сообщил начальник управления по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите населения Николаевского городского совета Александр Герасименя, сообщает отдел информационного обеспечения горсовета.

Как сообщалось ранее, в зоопарке умер павлин. Из-за угрозы того, что причиной смерти мог стать птичий грипп, в зоопарке объявили карантин.

По информации главного управления Госпродпотребслужбы в Николаевской области, повторные анализы не выявили вируса птичьего гриппа у погибшего павлина. При этом признаки вируса обнаружены в помете с прудов зоопарка, на которых зимуют дикие перелетные птицы.

В связи с этим в четверг, 23 февраля, состоится заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при городском совете. В ходе заседания будет рассмотрен вопрос о том, как ограничить доступ диких перелетных птиц на территорию зоопарка.

Александр Герасименя добавил, что специалисты продолжат отбирать пробы для анализов у всего поголовья птиц, содержащихся в Николаевском зоопарке.

Напомним, что в конце августа неизвестные посетители за одну неделю отравили двух животных в Николаевском зоопарке. С признаками отравления в конвульсиях умер самец снежного барса Гаспар, а ранее в вольере обнаружили мертвой самку пумы.

После этого появлялась информация о том, что был отравлен детеныш снежного барса. Тогда диретор Николаевского зоопарка опроверг слухи об отравлении детеныша снежного барса.